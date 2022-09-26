الامارات | مكة محمد صلاح تعود للظهور بهدف ورسالة من رابطة الدوري الإنجليزي (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعاد حساب رابطة الدوري الإنجليزي عبر "تويتر" نشر فيديو قديم لمكة ابنة هداف فريق ليفربول محمد صلاح، كان قد صور في موسم 2017-2018، الموسم الأفضل والأعظم في تاريخ نجم ليفربول محمد صلاح، وذلك اثناء احتفال اللاعب بتتويجه بلقب هداف الدوري.

ونشر حساب رابطة "البريميرليغ" باللغة العربية في "تويتر" مقطع فيديو لمكة، وهي تركل الكرة نحو الشباك، في ملعب "أنفيلد" معقل ليفربول، وسط تشجيع جماهير الفريق الأحمر، الذي كان يعيش هذه الفترة أجمل اللحظات بظهور نجم وهداف جديد وهو محمد صلاح، ووجهت رابطة الدوري الإنجليزي رسالة إلى مكة بالتعليق على الفيديو قائلة: "ألطف الكائنات"، ويأتي هذا المنشور بمناسبة اليوم العالمي للبنات.

كما ظهر محمد صلاح خلال هذا المقطع في ذلك التوقيت وهو ينظر لطفلته، بنظرات الإعجاب والسعادة، وذلك على هامش الاحتفالات بتتويجه بجائزة الحذاء الذهبي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 هدفا، في موسم 2018-2017، في هذا الموسم كان محمد صلاح لديه ابنة واحدة هي مكة، قبل أن يرزق بانته الثانية كيان.

وكان هذا الفيديو قد نال شهرة كبيرة خلال هذه الفترة احتفالاً بالنجم المصري محمد صلاح وفرحا بابنته.