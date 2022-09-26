الأهلي السعودي يكشف تفاصيل تعاقده مع موسيماني

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف نادي الأهلي السعودي تفاصيل التعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لقيادة الفريق الفترة المقبلة في "دوري يلو".

وقال تيسير الجاسم، نائب رئيس النادي الأهلي السعودي، في تصريحات تليفزيونية،: ”التعاقد مع موسيماني جاء بعد دراسة السير الذاتية للعديد من المدربين، الأهلي صحيح تعرض لانتكاسة هي الأولى في مسيرته ولكن هذا لا ينفي أننا ناد كبير وله تاريخ عريق“.

وأضاف الجاسم: ”رأينا أن موسيماني الأصلح لتولي المسؤولية، وفقا للإنجازات التي حققها مع الأهلي المصري وكان متوهجا، سواء في دوري أبطال أفريقيا أو كأس العالم للأندية، فهو اسم كبير سيعمل على إعادة النادي من عثرته الحالية، وموسيماني يعرف العقلية العربية“.

وتابع نائب رئيس نادي الأهلي السعودي: ”مدة العقد موسم واحد قابل للتجديد، وتجديد التعاقد ليس مشروطا، حيث سيكون وفقا لما تراه إدارة النادي من خلال نتائج المدرب“.

وواصل: ”قيمة الأهلي السعودي كبيرة جدا، وكان يجب التعاقد مع مدرب يضاهي هذه القيمة، ونحن متحمسون لهذه التجربة.. تفاوضنا مع موسيماني لمدة 3 أيام، قام خلالها بدراسة تاريخ النادي ومعرفة قيمته، ومدى أهمية عودته من جديد للدوري السعودي للمحترفين“.

وأشار الجاسم: ”جهاز موسيماني سيكون نفس جهازه، الذي كان معه في النادي الأهلي المصري، وهدفنا وتفكيرنا هو العودة بالفريق بأسرع وقت ممكن لدوري المحترفين، والجمهور لا يحتمل ابتعادنا عن الدوري أكثر من هذا، ونحن نعمل من أجل النادي فقط ومشاعرنا مثل مشاعر الجماهير“.

وكان موسيماني قد أعرب عن سعادته البالغة بتلك الخطوة وثقة إدارة النادي الأهلي به، حيث وجه رسالة مؤثرة للجماهير بإعادة صناعة تاريخ النادي.

وكتب موسيماني تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": ”أشعر بحماس كبير لتلك الفرصة ولا أستطيع الانتظار حتى الاجتماع مع فريقي الجديد الأهلي“.

وأضاف المدرب الجنوب إفريقي: ”شكرًا للرئيس والمدير التنفيذي ومجلس الإدارة واللاعبين والمشجعين لثقتهم بي للقيام بتلك المهمة.. سنبذل قصارى جهدنا وسنعيد صناعة التاريخ وجعل الأمة الخضراء سعيدة“.

وبدأ موسيماني مسيرته الكروية كلاعب وسط عام 1982 وقد لعب لعدة أندية في جنوب إفريقيا بجانب احترافه عام 1996 في نادي السد القطري.

واتجه موسيماني بعد الاعتزال إلى التدريب، وبدأ المسيرة عام 2001 مع نادي سوبر سبورت يونايتد المحلي قبل أن يتولى تدريب منتخب البافانا بافانا عام 2010 ويستمر معه لعامين.

التجربة التي نقلت موسيماني خطوة كبيرة للأمام كانت مع صن داونز حين قاده للفوز بدوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك عام 2016، وبعد 8 سنوات ونجاحات كبيرة مع النادي خاض تجربته الأهم في مسيرته وكانت مع الأهلي المصري.

وحقق موسيماني مع الأهلي لقبين دوري أبطال إفريقيا، وكأس السوبر الإفريقي (مرتين)، بالإضافة إلى تحقيق برونزية كأس العالم للأندية (مرتين).