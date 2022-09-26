شكرا لقرائتكم خبر عن من هو فلامبو دو سنتر البوروندى منافس الزمالك فى دور الـ32 الأفريقى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، بعد الإطاحة بنظيره إيلكت التشادي، بعد فوزه عليه بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين.

ويستعد الزمالك للمضي قدمًا نحو تحقيق الكأس القارية الغائبة عن قلعة ميت عقبة منذ 20 عامًا، وذلك بمواجهة فلامبو دو سنتر البوروندي.

تأسس فلامبو البوروندى فى 2016 وملعبه الأساسى هو موينجا البلدى، ويسع عشرة آلاف مشجع، ولم يُتوج سوى مرة وحيدة فقط بلقب الدورى، حيث تُوج باللقب خلال موسم 2021 / 2022، بعدما تصدر جدول ترتيب البطولة برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة وحيدة فقط عن صاحب الوصافة فريق أكاديمية أتليتيك أويل، وبفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز الثالث فريق بومامورو.

فريق فلامبو دي سنتر البروندي قد تأهل لدور الـ32 على حساب الاتحاد الليبي بالفوز ذهابًا 1-0، والخسارة إيابًا 2-1.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على نظيره فلامبو دو سنتر البوروندي في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم الأحد الموافق التاسع من أكتوبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يتحدد حتى الأن ملعب المباراة، نظرًا لعدم اعتماد ملاعب بوروندي لدى الاتحاد الإفريقي، فيما تتجه الأنظار نحو الملاعب التنزانية.