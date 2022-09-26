شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث عن حل لظاهرة اهتزاز شباك الأهلى فى الوديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، عن حل لظاهرة اهتزاز شباك فريقه فى الوديات التي خاضها حتى الآن، حيث حقق المارد الأحمر فوزاً على بتروجت بخماسية مقابل هدف، ثم فاز على أسوان بهدفين مقابل هدف.

ويسعى كولر لإيقاف مسلسل اهتزاز شباك الأهلى فى ودية طلائع الجيش، المقرر لها 29 سبتمبر الجارى، ومنح كولر وعداً للاعبين الذين لم يشاركوا في وديتى بتروجت وأسوان بالمشاركة فى ودية طلائع الجيش، وهى البروفة الأخيرة قبل السفر لتونس لملاقاة الاتحاد المنستيرى في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على تطبيق بعض الجمل الفنية مع لاعبي الأهلي خلال الأيام الماضية، ويرغب فى تنفيذها بشكل عملي خلال التجارب الودية، من أجل التعرف على مدى استيعاب اللاعبين لفكره الخططي وما ينقص اللاعبين من أجل الالتزام الكامل بتنفيذ الجرعات التدريبية التي يتدربواعليها في التدريبات اليومية.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد المنستيري في مباراة ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا 9 أكتوبر المقبل.

ويعد فريق الاهلى هو الأكثر تتويجاً بدوري الابطال الافريقى برصيد 10 مرات كما خسر اللقب الحادى عشر في النسخة الماضية لصالح شقيقه الوداد المغربى في المباراة النهائية.