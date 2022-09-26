شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يواجه الأسهم الكينى اليوم فى البطولة الأفريقية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة السلة بنادى سبورتنج مع نظيره الأسهم الكينى فى الساعة الرابعة عصر اليوم، فى أولى مباريات البطولة الأفريقية للسيدات، والتى تقام بتنزانيا وتستمر حتى 2 أكتوبر المقبل.

وتضم قائمة سبورتنج فى البطولة كلا من، هاجر عامر، أسرار ماجد، جينا حازم، نادين ياسر، منار إيهاب، ريم موسي، نورهان أحمد، نسمة عبدالرحمن، ندي الغايش، رولا أحمد، كريستال، هنا عبد العال.

ويرافق البعثة المستشار محمد محرم رئيسا للبعثة، والمدير الفنى محمد محروس، وحسن غريب مدربا عاما، ومحمد جابر المدير الإداري، وأحمد إبراهيم مخطط أحمال، وتيسير صيام طبيبا.