شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يدرس السفر إلى ليبيريا بطائرة خاصة لمواجهة كالون بطل سيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مجلس إدارة نادي فيوتشر توفير طائرة خاصة لسفر الفريق إلى ليبيريا، والمقرر له 5 أكتوبر المقبل، حيث يستعد فيوتشر لمواجهة فريق كالون السيراليوني، فى اللقاء المقرر إقامته 9 أكتوبر ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن النادي لديه 3 عروض للسفر فى الوقت الحالى يفاضل بينها، خاصة أن الرحلة طويلة تستغرق 12 ساعة يتخللها ترانزيت.

من ناحية أخرى، يسابق على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، الزمن لإنهاء إجراءات الحصول على الرخصة التدريبية "A"، ليتمكن من قيادة فريقه من أرض الملعب بعد قيادته للفريق خلال أول مباراتين بالدور التمهيدى الأول للكونفدرالية من المدرجات، وسافر على ماهر فى رحلة قصيرة للخارج خلال الأيام الماضية من أجل تسجيل المشاركة فى الدورات التدريبية التابعة للكاف للحصول على الرخصة التدريبية.

ويخوض فريق فيوتشر تدريباته على فترتين قبل السفر إلى ليبيريا، فترة صباحية وأخرى مسائية، وذلك لزيادة اللياقة البدنية للاعبين، وتولى محمد عبد الكريم المدرب العام للفريق، مسؤولية قيادة التدريبات في غياب علي ماهر للحصول على رخصة التدريب.