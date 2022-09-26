شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يواجه تنزانيا اليوم فى ثانى مباريات بطولة كوسافا بجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للكرة الشاطئية لكرة القدم نظيره التنزانى فى الرابعة والنصف عصر اليوم، الاثنين، فى ثانى مباريات بطولة كوسافا الدولية المقامة فى جنوب أفريقيا.

وفاز منتخب مصر، بقيادة مصطفى لطفي المدير الفني، على نظيره موريشيوس بنتيجة 6-3 في اللقاء الذي جمعهما أمس الأحد، فى أولى مواجهات البطولة، وحصد حسان محمد لاعب منتخب مصر جائزة رجل المباراة.

تأتي مشاركة شاطئية الفراعنة في البطولة ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، في شهر أكتوبر المقبل.

ووصلت البعثة المصرية الجمعة الماضي وقوبلت بحفاوة كبيرة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.

وضم لطفي 14 لاعبًا لقائمة المنتخب المشاركة في البطولة، هم زيزو الصباح، إبراهيم حسن، محمد السيد، مصطفى سمير، مصطفى أحمد، إسلام أحمد، أحمد الشحات، حسان محمد، كريم شحاتة، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن حسن الشافعي، محمد عبد النبي، إسماعيل بهجت، الحسيني طه.