شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أكرم توفيق يبحث عن استعادة "البريق" فى موسم 2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطمح أكرم توفيق لاعب النادى الأهلى فى استعادة البريق مجددًا مع القلعة الحمراء فى موسم 2022/2023، فى ظل تعافيه من إصابة الرباط الصليبى.

ويمتلك أكرم توفيق إمكانيات تمكنه من العودة سريعًا بفعل خبراته، خاصة أنه لاعب مهارى ولديه قوة فى المستطيل الأخضر.

واستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على الاستعانة بأكرم توفيق لاعب الفريق في المباريات الودية التي سيخوضها المارد الأحمر خلال سبتمبر الجاري من أجل رفع لياقة اللاعب البدنية ومعرفة قدرته على المشاركة في المباريات الرسمية التي يستهلها الفريق في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل بمواجهة قارية بدور الـ32 للنسخة الجديدة بدوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من الجيش الرواندي واتحاد المنستير التونسي في الدور التمهيدي للبطولة القارية.

ويرغب المدرب السويسري الجديد للأهلي في تجربة أكرم توفيق ولاعبين أخرين مُصابين من أجل التعرف على فرص مشاركتهم مع الأهلي في الموسم الجديد محليًا وقاريًا.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب أكرم توفيق فى الصور التالية :