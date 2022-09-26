شكرا لقرائتكم خبر عن 9 لاعبين جدد فى قائمة الإسماعيلى بمعسكر القاهرة استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة الإسباني خوان جاريدو، قائمة لاعبيه استعدادًا للسفر إلى القاهرة للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وكان جاريدو قد قرر إقامة معسكر مغلق لفريقه خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري حتي 3 أكتوبر المقبل، يتخلله مباراتان وديتان من أجل تحقيق الانسجام والترابط بين كافة عناصر الفريق، فضلاً عن استيعاب اللاعبين للخطط الفنية والتكتيكية المرغوب تطبيقها بجانب فرض مزيد من التركيز والانضباط بين اللاعبين.

وضمت قائمة اللاعبين 30 لاعبًا وهم:

فى حراسة المرمي .. محمد فوزي – أحمد عادل عبد المنعم – عبد الله جمال

فى خط الدفاع .. حمدي النقاز – كريم عرفات – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد عمار – نور الدين الزموري – محمد دسوقي – أحمد محسن

فى خط الوسط .. عمر الوحش – عماد حمدي – محمد بيومي – محمد حسن – محمد بن خماسه – محمد مخلوف – مصطفي فارس – أحمد مدبولي – صالح جمعه – محمود الشبراوي – أحمد مصطفي – عمر الساعي – محمد عبد السميع – مروان حمدي

فى خط الهجوم .. محمد الشامي – خالد النبريصي – باسم مرسي – فراس شواط – حازم مرسي

جدير بالذكر أن هذا المعسكر يشهد تواجد 9 لاعبين جدد وهم باسم مرسي وصالح جمعه ومحمود الشبراوي وكريم عرفات ومحمد حسن وأحمد محسن والتونسيين حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط، بينما يغيب عنه عبد الرحمن مجدي بسبب تواجده ضمن صفوف منتخب مصر الأول.