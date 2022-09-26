شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يواجه بنين فى الودية الثانية اليوم بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلتقى المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، فى السادسة مساء اليوم، الاثنين، نظيره البنينى فى المباراة الودية الثانية باستاد المكس بالإسكندرية فى ضوء التحضير لتصفيات كاس أمم أفريقيا تحت 23 سنة.
وتعادل منتخب مصر الأولمبي مع بنين دون أهداف فى المباراة الودية التى جمعتهما الجمعة الماضى باستاد حرس الحدود، استعداداً لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فى أول مباراة يخوضها الفراعنة تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي.
تجدر الإشارة إلى أن منتخب بنين لعب بكامل صفوفه التى ضمت 7 محترفين، كما أنه يستعد لخوض مباراة مع السودان الشهر المقبل فى الدور الثاني للتصفيات بعدما جنبته القرعة الدور التمهيدي تماما مثل موقف المنتخب الأوليمبي المصري.
وتضم قائمة المنتخب الأولمبي كلا من: "حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري - أحمد نادر السيد - علي نادر، والدفاع: محمد مغربي – محمد أشرف – محمد طارق - عبد الله عادل - ياسين مرعي - أسامة الجزار - إسلام المزين - هشام شعبان - إياد العسقلاني، والوسط: رأفت خليل – زياد طارق – وليد علي فرج – مصطفى سعد "ميسي" – عربي بدر – محمود صابر – عماد ميهوب – زياد فرج – محمد شحاتة – كريم محمد – عبد الغني محمد – علي زعزع، وفي الهجوم: أحمد سيد غريب - أسامة فيصل - عبد الرحمن عاطف "أجويرو".
وأبدى البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، رضاه عن الأداء من جانب اللاعبين أمام بنين في الودية الأولى، وتنسيق اللاعبين بخط الدفاع والاحتفاظ بالكرة، مؤكدا ضرورة التطوير على المستوى الهجومى، مشيرا إلى أنه دائم التواصل مع البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول، ولكن الأخير لم يطالبه بلعب بطريقة معينة، وأنه يتحفظ على هذا الأمر لأنه يريد تطبيق بعض الأمور على اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.وطالب روجيريو ميكالي، الأندية بالتعاون مع المنتخبات ومنحهم اللاعبين خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تشكيل قوى للمنتخب الأولمبى للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 والظهور بمستوى قوى.