شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يواجه بنين فى الودية الثانية اليوم بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، فى السادسة مساء اليوم، الاثنين، نظيره البنينى فى المباراة الودية الثانية باستاد المكس بالإسكندرية فى ضوء التحضير لتصفيات كاس أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وتعادل منتخب مصر الأولمبي مع بنين دون أهداف فى المباراة الودية التى جمعتهما الجمعة الماضى باستاد حرس الحدود، استعداداً لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فى أول مباراة يخوضها الفراعنة تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب بنين لعب بكامل صفوفه التى ضمت 7 محترفين، كما أنه يستعد لخوض مباراة مع السودان الشهر المقبل فى الدور الثاني للتصفيات بعدما جنبته القرعة الدور التمهيدي تماما مثل موقف المنتخب الأوليمبي المصري.