الخليج 365 يكشف خريطة استعداد الأهلي لمواجهة المنستيري

محمد اسماعيل - القاهرة - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتعديل برنامج الاستعداد للموسم الجديد، والذي يبدأ بمواجهة الإتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها 9 أكتوبر المقبل.

وقال مصدر في النادي الأهلي في تصريحات لمصراوي إن الفريق خاض مباراته الثانية أمس أمام أسوان، والتي جرت على ملعب الأهلي We السلام، وشهدت مشاركة جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر، عدا ثلاثة لاعبين فقط هم محمد شريف ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد نبيل كوكا، خاصة أن الجهاز الفني رفض التعجل في عودتهم ومنحهم فرصة المشاركة كونهم عائدين من إصابات طويلة.

وأضاف: "تواجد الثلاثي في الملعب برفقة زملائهم ولكنهم لم يشاركوا في المباراة، الجهاز الفني قام بتعديل في خارطة الإستعداد حيث تم نقل فندق الإقامة من خلف استاد التتش الي مكان معسكرات بطولة الدوري في منطقة قريبة من داون تاون بالتجمع الخامس".

وأوضح: "الفريق نقل معسكره إلى هناك لسببين، الأول هو كسر حدة الملل لدى الفريق، والثاني قربه من ملعب السلام الذي سيخوض عليه الفريق الأحمر مباراته الأخيرة الخميس المقبل أمام طلائع الجيش".

وتابع: "الفريق يتدرب صباحا في ملاعب النادي بمدينة نصر ليس لشكوى من أرضية ملعب مختار التتش، ولكن لقربها من فندق الإقامة الحالي".

وأردف: "معسكر الفريق المغلق سينتهي مع مواجهة طلائع الجيش المقرر لها الخميس، وسيحصل اللاعبون علي راحة يوم الجمعة، على أن يتدرب الفريق بشكل مفتوح بدءا من السبت المقبل وحتى موعد السفر إلى تونس لمواجهة الاتحاد المنستيري".

واستمر: "لم يحسم الجهاز الفني موقف اللاعبين الدوليين المنضمين للمنتخب الأول سواء بحصولهم على راحة حتى يوم السبت المقبل، أو انضمامهم للمعسكر المغلق بدءا من يوم الاربعاء مباشرة".

وأتم: "جزء من اللاعبين المنضمين للمنتخب الإوليمبي انخرطوا في تدريبات الفريق الأحمر مثل محمد مغربي ورأفت خليل وسوف ينضم الباقيين خلال الساعات القليلة المقبلة وعلى رأسهم عبدالرحمن رشدان وكريم الدبيس القادمين من وادي دجلة بنظام البيع النهائي بجانب مصطفي ميسي القادم من سيراميكا كليوباترا".