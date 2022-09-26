الخليج 365 يكشف كواليس اختيار المجلس الجديد لإدارة شركة الكرة بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - تعقد الجمعية العمومية لشركة الكرة بالنادي الأهلي اجتماعا طارئا اليوم الإثنين، لاختيار مجلس إدارة جديد للشركة.

وعلم مراسل الخليج 365 أن الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه محمود الخطيب رئيس النادي يتضمن أيضا النظر في ملفات المرشحين لمجلس إدارة جديد لقيادة شركة الكرة في المرحلة المقبلة، واستكمال الخطوات التي تمت فعليا في المرحلة الماضية.

ويحضر الاجتماع محمود الخطيب رئيس الأهلي والمفوض من قبل مجلس الإدارة بتمثيل النادي في التنسيق مع الشركة، وخالد مرتجي أمين الصندوق ممثلا عن شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وإبراهيم المنيسي ممثلا عن مجلة النادي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن الاجتماع سيشهد اختيار التشكيل الجديد قبل إحالته لمجلس إدارة النادي لاعتماده بصورة نهائية.

وأضاف: "في الساعات الماضية جرت مشاورات في اتجاهين، الأول كان بين إدارة الأهلي والجهة الإدارية لمعرفة الموقف القانوني من تعيين بعض الشخصيات في شركة الكرة، والثاني كان على مسار ضيق للغاية تحرك فيه محمود الخطيب بنفسه لاستطلاع الآراء حول الأسماء التي سيتم عرضها اليوم في الجمعية العمومية الطارئة لشركة الكرة".

وأوضح: "الخطيب وضع اسما لرئاسة مجلس إدارة شركة الكرة سيكون مفاجئا بصورة كبيرة، وهناك أسماء كثيرة ضمن دائرة الترشيحات لمنصب العضوية أو نائب رئيس مجلس الإدارة مثل محسن صالح وزكريا ناصف ووليد سليمان، وهناك من طرح اسم أمير توفيق مدير التعاقدات الحالي لتولي منصب المدير التنفيذي للشركة ".

وتابع: "المجلس الجديد لشركة الكرة سيكون لمرحلة انتقالية ربما لا تزيد عن 6 شهور أو حسب إقرار تعديلات قانون الرياضة، وبعدها سيتم عرض تعديلات أخرى على لائحة النظام الأساسي على الجمعية العمومية للنادي تسمح لمجلس إدارة النادي الحالي أو السابق بالتواجد في شركة الكرة".

وأتم: "سيكون هناك أدوار لكل من خالد مرتجي، أمين الصندوق الحالي وحسام غالي عضو مجلس الإدارة، والخطيب، بعد تعديلات قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي للأهلي".