تقارير: ليفربول يستهدف موهبة بنفيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن اهتمام ليفربول الإنجليزي بالتعاقد مع إنزو فيرنانديز، لاعب بنفيكا البرتغالي.

وحسب ما ذكره موقع "ليفربول إيكو" البريطاني، فإن الليفر، الذي تعاقد هذا الصيف مع المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز من بنفيكا، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، بعد تألقه مع نادي العاصمة البرتغالية.

وأشار الموقع إلى أن إدارة ليفربول تعتبر أن ضم فيرنانديز سيكون خيارا مناسبا حال فشل التعاقد مع جودي بيلينجهام، نجم بروسيا دورتموند الألماني المطلوب في عدة أندية أوروبية كبيرة أبرزها ريال مدريد.

جدير بالذكر أن إنزو فيرنانديز (21 عاما) كان قد انضم إلى بنفيكا في الميركاتو الصيفي المنصرم قادما من ريفر بليت الأرجنتيني مقابل 12 مليون يورو، وبعقد ممتد حتى 2027.

ومنذ بداية الموسم الحالي شارك اللاعب الشاب في 13 مباراة مع "النسور" سجل خلالها 3 أهداف.