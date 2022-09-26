شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه الأرثوذكسى الأردنى فى ربع نهائى البطولة العربية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سيدات كرة السلة بنادى سموحة، اليوم الاثنين، مع الأرثوذكسى الأردنى فى منافسات ربع نهائى البطولة العربية التى تقام بتونس وتستمر حتى 28 سبتمبر.

وتأهل سموحة لربع النهائى بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز فى كل المباريات التى تم خوضها فى الدور التمهيدى.

ومن المقرر أن يلتقى كل من كوسيدار الجزائرى مع شباب الفحيص الأردنى، وبيروت اللبنانى مع الشارقة الإماراتى، وكذلك الأمل التونسى مع الثورة السورى.

وكان سموحة قد تغلب على كل من الشارقة الإماراتى، والأمل الرياضى التونسى، وشباب الفحيص الأردنى، ومقديشيو سيتى، والمدينة السطافية.

وتضم قائمة سيدات نادي سموحة في البطولة كلاً من ريم أسامة، آية فتح الله، مي حلوة، سما السيد، حنين أحمد، جنا مصطفى، ملك سامي، حبيبة لطفى، ملك عبدالقادر، إنجي صلاح، رنا حسن، والمحترفة الأمريكية شي كيلي ، وسييرا.

ويشارك في المجموعة الأولى كلًا من: الأمل الرياضي – الشارقة الرياضي – المدينة السطافية – شباب الفحيص – مقديشيو سيتي – سموحة.

فيما تضم المجموعة الثانية كلا من: بيروت اللبناني – الثورة السوري – الأرثوذكسي الأردني – الهلال الرياضي – كوسيدار الجزائري.