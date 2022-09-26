شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب من سامى قمصان تقريرا عن مشاركات لاعبى الأهلى الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى ، من سامى قمصان المدرب المساعد إعداد تقرير عن السباعى الدولى الذى يتواجد حالياً مع منتخبات بلادهم لخوض مباريات الأجندة الدولية.

ويرغب مارسيل كولر فى مراقبة أداء اللاعبين الدوليين، وعلى رأسهم الثنائى التونسى على معلول، والمالى أليو ديانج، وكذلك الخماسى محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وحمدى فتحى وكريم فؤاد فى صفوف منتخب مصر، قبل خوض مباراة الاتحاد المسنتيرى بدوري الأبطال الأفريقى.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفاً ثقيلا على الاتحاد المنستيري فى مباراة ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا 9 أكتوبر المقبل.

ويعد فريق الأهلى هو الأكثر تتويجاً بدوري الأبطال الأفريقى برصيد 10 مرات، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح الوداد المغربى فى المباراة النهائية.

وأكد جهاز الكرة بالنادي الأهلي أن مباراة الفريق أمام الاتحاد المنستيري التونسي تقرر إقامتها 9 أكتوبر المقبل، وذلك فى إطار منافسات الدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الأهلى، عبر موقعه الرسمى، أنه تلقى خطاباً رسمياً بتحديد موعد مباراة الذهاب فى تونس، وسيقوم بالتنسيق مع الجهاز الفني لتحديد موعد سفر الفريق.