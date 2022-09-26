الامارات | الزمالك وإليكت التشادي.. فيريرا يكشف عن سبب سقوطه أثناء المباراة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب الزمالك، البرتغالي فيريرا، عن الموقف الذي تعرض له أثناء مباراة فريقه أمام إليكت التشادي، وما تردد بشأن سقوطه داخل ملعب استاد القاهرة، بعد وجود أنباء عن سقوط المدرب، بجوار دكة البدلاء خلال المباراة التي فاز بها الزمالك بهدفين دون رد.

وقال مدرب الفريق فيريرا خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "يوجد بعض المستلزمات على أرض الملعب وحدث خلل أثناء وقوفي، لكني لا زلت شابا ولدي لياقة تساعدني على تفادى السقوط وألا أضر نفسي".

وأكدت تقارير من داخل ملعب المباراة أن المدرب سقط بسبب سجادة في ملعب المباراة ولكن المدرب قام واستكمل المباراة.

وكانت أنباء قد ترددت بشأن سقوط فيريرا مغشيا عليه، بجوار دكة البدلاء خلال المباراة التي فاز بها الزمالك، وأكد ذلك حديث مشرف الفريق أمير مرتضى منصور، في المباراة التي شهدت تسجيل زيزو وحمدي الونش لهدفي الزمالك.

وتابع مدرب الزمالك في تصريحاته بعد المباراة: "نجحت في أن أسند ذراعي حتى لا أتعرض لأي أذى أو ضرر، سمعت أن بعض الناس قالت إنني تعرضت لـ أغماء، ومن فترة أيضًا صدر بعض الشائعات ضدي، أنا سأستمر معكم لفترة طويلة، وإذا تعرضت لمكروه لما تواجدت في المؤتمر الصحفي".

وأوضح المدرب أنه طالما كان قادرًا فأنه سيكون ملتزم مع الزمالك وسيحارب ولن يستسلم، ودعا الجمهور لعدم القلق كلما سقط المدرب أثناء المباريات.

