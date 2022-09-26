شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل يجتمع بشوقى غريب لتحديد معسكر المقاولون استعدادًا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد محمد عادل عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، اجتماعًا مع شوقي غريب المدير الفني للفريق، وذلك لحسم وجهة معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد، وكان المقاولون قد عاد إلى التدريبات منتصف سبتمبر الجاري، ولم يعلن إلا عن صفقة واحدة حتى الآن في الميركاتو الصيفي.

وافتتح نادى المقاولون العرب الميركاتو الصيفى بالتعاقد مع جوزيف أوشايا نجم مازيمبي الكونغولي وكابتن منتخب أوغندا، حيث تم توقيع عقد انتقاله للمقاولون العرب فى حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة ليصبح خامس اللاعبين الأجانب بالفريق.

ويملك جوزيف اوشايا سيرة ذاتية قوية منها أربع بطولات دوري مع مازيمبي الكونغولي، وشارك فى نصف نهائي الكونفيدرالية الموسم الماضى، كما لعب مع منتخب أوغندا 70 مباراة دولية اهلته لحمل شارة قيادة المنتخب الأوغندي.

اوشايا ليس غريبا عن الكرة المصرية حيث شارك في مباراتي أوغندا أمام منتخب مصر في تصفيات مونديال 2018 بروسيا، وكان الفريق المنافس لمصر في بطاقة التأهل التي حسمتها مصر، كما شارك مع مازيمبي أمام المصري البورسعيدي وبيراميدز في بطولة الكونفيدرالية، وشارك اوشايا مع فريق المقاولون العرب في أول أيام معسكر الإعداد بعد توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الجهاز الطبي.