شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه أصحاب الجياد ودياً فى التجربة الأولى لـ مانولوفيتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الاتحاد السكندرى، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش، اليوم الاثنين، مع فريق أصحاب الجياد أحد أندية القسم الثالث، فى مباراة ودية، استعدادا للموسم الجديد.

وستكون مباراة أصحاب الجياد أول مباراة يخوضها فريق الاتحاد تحت قيادة مدربه الجديد زوران مانولوفيتش، بعدما طلب 4 وديات خلال المعسكر الذى دخله الفريق السكندرى مساء السبت.

ودخل فريق الاتحاد السكندرى معسكرا مغلقا مساء السبت، والذى سيستمر حتى 8 أكتوبر المقبل، ويخوض خلاله الفريق أربع مباريات ودية أمام أصحاب الجياد، والاتصالات والحمام وسموحة.

ووقع اختيار المدير الفني الصربي زوران على 6 لاعبين من الناشئين ليكونوا ضمن الفريق الأول خلال المعسكر المغلق، وضم المدير الفني جميع الصفقات الجديدة، بجانب لاعبي الفريق المقيدين بالقائمة الأولى عدا الذين طلب استبعادهم والأربعة اللاعبين الناشئين الذين قرر زوران الاستعانة بهم هم محمود بسيونى وبلال السيد ومصطفى إبراهيم وعموري، ومحمد فارس وإيتو.

من جانبه أكد المدير الفني زوران أن الباب مفتوح أمام شباب النادى لينضموا لصفوف الفريق الأول فى المراحل المقبلة وعلى الجميع إثبات ذاته.