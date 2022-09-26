شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعد الغائبين عن وديتى بتروجت وأسوان بالمشاركة مع الأهلى أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى وعداً للاعبين الذين لم يشاركوا في وديتى بتروجت وأسوان بالمشاركة فى ودية طلائع الجيش، المقرر لها 29 سبتمبر الجارى، وهى البروفة الأخيرة قبل السفر لتونس لملاقاة الاتحاد المنستيرى في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على تطبيق بعض الجمل الفنية مع لاعبي الأهلي خلال الأيام الماضية، ويرغب فى تنفيذها بشكل عملي خلال التجارب الودية، من أجل التعرف على مدى استيعاب اللاعبين لفكره الخططي وما ينقص اللاعبين من أجل الالتزام الكامل بتنفيذ الجرعات التدريبية التي يتدربواعليها في التدريبات اليومية.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد المنستيري في مباراة ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا 9 أكتوبر المقبل.

ويعد فريق الاهلى هو الأكثر تتويجاً بدوري الابطال الافريقى برصيد 10 مرات كما خسر اللقب الحادى عشر في النسخة الماضية لصالح شقيقه الوداد المغربى في المباراة النهائية.