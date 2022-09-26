شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يختتم تدريباته اليوم استعداداً لودية ليبيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر الأول، بقيادة روى فيتوريا، تدريباته اليوم الاثنين استعداداً لمواجهة ليبيريا الودية غداً الثلاثاء باستاد الإسكندرية، ومن المتوقع أن يدفع فيتوريا ببعض الوجوه الجديدة للحكم عليهم فى المباراة.

واقترب أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز من حراسة عرين منتخب مصر فى المباراة الودية أمام ليبيريا مساء غد الثلاثاء باستاد الإسكندرية، فى ظل رغبة فيتوريا المدير الفنى لمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين للحكم على مستواهم عن قرب.

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على النيجر بثلاثية دون رد فى المباراة الودية التي جمعت الفريقين، الجمعة، باستاد الإسكندرية، في إطار الاستعداد لاستئناف التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية بطولة الأمم بكوت ديفوار مطلع العام بعد المقبل.

سجل ثلاثية المنتخب محمد صلاح في الدقيقة 42 ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثانى بالدقيقة 55، وأكمل صلاح الثلاثية من ضربة جزاء فى الدقيقة 67.

وجاء تشكيل منتخب مصر في أول ظهور للبرتغالي فيتوريا كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع عمر جابر وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش ومحمد حمدي، وفي الوسط طارق حامد ومحمود حمادة وأحمد سيد زيزو، وثلاثى الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفي محمد.