شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق سموحة، تحت قيادة طارق العشرى، معسكراً مغلقاً اليوم، الاثنين، استعداداً للموسم الجديد ومحاولة الوصول للتوليفة المناسبة بين اللاعبين الجدد والقدامى بالنادى السكندرى.

وكان من المفترض أن يدخل سموحة هذا المعسكر منذ فترة، إلا أن طارق العشرى فضل تأجيله من أجل الاستقرار على اللاعبين الذين ستكمل معه فى الموسم الجديد والبحث عن تدعيمات جديدة. ويسعى طارق العشري لتكوين فريق قوى بمزيج من اللاعبين القدامى والتدعيمات الصيفية قادر على المنافسة على البطولات.

ويبحث حاليا مسئولو سموحة عن صفقات تعوض رحيل أبرز اللاعبين، مثل المغربى عبد الكبير الوادى الذى انتقل لفيوتشر، ومحمد كناريا الذى انتقل لسيراميكا، ورجب نبيل الذى رحل لسيراميكا بعد انتهاء تعاقده مع الفريق.

وتعادل الفريق الكروي الأول بنادي سموحة تحت قيادة مديره الفني طارق العشري بهدف لكل فريق أمام مالية كفر الزيات وديا، للاطمئنان على الصفقات الجديدة.

وأحرز هدف سموحة الوافد الجديد أحمد حسين القادم من نادى النصر. وطلب العشري إقامة المباراة من شوطين كل منهم 60 دقيقة لمشاركه أكبر عدد ممكن من اللاعبين.