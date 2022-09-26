شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يعود اليوم من تركيا بعد المشاركة فى بطولة series A والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة منتخب الكاراتيه اليوم إلى القاهرة قادمة من تركيا بعد انتهاء المشاركة فى منافسات بطولة سيرياس A التى تقام بتركيا فى الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجارى والتى حقق خلالها اللاعبون 12 ميدالية متنوعة .

الميداليات مقسمة إلى 4 ذهبيات وفضية و7 برونزيات، عن طريق كريم غالى و مؤمن محمد ، و علا المدنى وكاتا جماعى سيدات على مستوى الميداليات الذهبية، وزياد محمد الفضية، بينما البرونزيات تحققت عن طريق فريق المنتخب كاتا جماعى سيدات، زياد على، وبسملة حسن، نورسين على، دينا مصطفى، مصطفى الغباشى بالاضافة إلى كاتا جماعى سيدات .

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من عبد الرحمن أحمد، مصطفى محمد، عبدالرحمن هشام، محمود محمد، زياد محمد، محمد على، كريم وليد، محمد حسن، محمد محمود، عمرو احمد، على أسامة، محمد سامح، مؤمن صبرى، سعد محمد، احمد محمد، جنا خميس،أسماء مجدى، حبيبة آدم، نهى عمرو، اية هشام، نغم ياسر، كنزى أيمن، نورهان أحمد،ميار هشام، نور أكرم، منيرة خالد، دينا أحمد، سلمى نسيم، نورسين محمد، بسملة محمود، نور أكرم، مريم أحمد، يمنى وحيد.