شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتوجه إلى تونس 6 أكتوبر لمواجهة الاتحاد المنستيرى بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر السادس من أكتوبر المقبل موعداً للسفر لتونس لمواجهة الاتحاد المنستيرى، فى ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها 9 أكتوبر المقبل.

وبدأ الجهاز الادارى للنادى الأهلى فى ترتيب إجراءات السفر لتونس فى مستهل رحلة المارد الأحمر بالنسخة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا، ويسعى الجهاز الإدارى بالأهلى لإنهاء تأشيرات السفر وترتيبات الإقامة والفندق للبعثة هناك فى أقرب وقت، ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد المنستيري في مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في القاهرة.

الأهلى هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح شقيقه الوداد المغربى في المباراة النهائية.

وأكد جهاز الكرة بالنادي الأهلي أن مباراة الفريق أمام الاتحاد المنستيري التونسي تقرر إقامتها يوم 9 أكتوبر المقبل، وذلك فى إطار منافسات الدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الأهلى، عبر موقعه الرسمى، أنه تلقى خطاباً رسمياً بتحديد موعد مباراة الذهاب فى تونس، وسيقوم بالتنسيق مع الجهاز الفني لتحديد موعد سفر الفريق.