شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد المشاركة مع المنتخب أمام ليبيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم عمر جابر، لاعب الزمالك الجديد، فى التدريبات الجماعية بالقلعة البيضاء عقب الانتهاء من المشاركة مع المنتخب فى ودية ليبيريا المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد الإسكندرية.

وكان الزمالك أعلن رسميًا عن التعاقد مع عمر جابر لاعب فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، ونستعرض أرقام عمر جابر قبل عودته إلى القلعة البيضاء.

السن: 30 سنة

القيمة التسويقية: 500 ألف يورو

لعب لـ 4 فرق وهى: الزمالك – بيراميدز- بازل السويسرى - لوس أنجلوس

1ـ مع الزمالك

شارك فى: 158 مباراة

سجل: 13 هدفاً

صنع: 25 هدفاً

2ـ مع بيراميدز

شارك فى: 139 مباراة

سجل: 3 أهداف

صنع: 6 أهداف

3ـ مع بازل

شارك فى: 20 مباراة

صنع: 3 أهداف ولم يسجل

4ـ مع لوس أنجلوس

شارك فى: 7 مباريات لم يصنع أو يسجل أهدافاً

توج بـ6 بطولات

3 كأس مصر

1 الدورى المصرى مع الزمالك

1 كأس سويسرا

1 بطولة سويسرا مع فريق بازل