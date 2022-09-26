فيتوريا: سيكون هناك بعض التغييرات في مباراة ليبيريا.. وكنت أتمنى التواجد في المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أنه اتخذ قرارًا بشأن المباراة الودية المقبلة أمام ليبيريا المقرر لها الثلاثاء، المقبل إطار فترة التوقف الدولي.

وقال فيتوريا في تصريحات لقناة " أون تايم سبورتس 1": "اتخذت قرار أن أرى أكثر من عنصر في المنتخب، وسيكون هناك بعض التغييرات في مباراة ليبيريا القادمة، بغض النظر عن الخصم يجب أن نهتم بأننا سنركز ما سنقدمه".

وأضاف:" أشعر ببعض الراحة لعدم وجود مباريات رسمية لرؤية اللاعبين بشكل أفضل، لكن بالتأكيد لو كان هناك مباريات كنت سأخوضها، وكنت أتمنى المشاركة في المونديال".

مبارة بلجيكا تحدي مختلف وأمام خصم قوي، شيء مختلف بالنسبة للمباريات الودية وستكون في شهر نوفمبر وستكون الأمور مختلفة ومن الممكت أن يكون هناك لاعبين مختلفين عن المباراة الماضية".