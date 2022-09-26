شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو والونش يعودان لمعسكر منتخب مصر اليوم بعد المشاركة أمام إيليكت التشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الثنائى محمود الونش وأحمد سيد زيزو لاعبا الزمالك لمعسكر منتخب مصر بالإسكندرية اليوم، الاثنين، عقب مشاركتهما فى مواجهة الزمالك وإيليكت التشادى بدوري أبطال أفريقيا مساء أمس الأحد.

وسمح روي فيتوريا لثنائي الزمالك بالمشاركة فى المباراة على أن يعودا للمعسكر مجددا، خاصة بعد شكوى الزمالك من عدم وجود لاعبين فى قائمته الأفريقية سوى 14 لاعبا فقط بينهم 3 حراس مرمى.

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على النيجر بثلاثية دون رد فى المباراة الودية التي جمعت الفريقين، الجمعة، باستاد الإسكندرية، فى إطار الاستعداد لاستئناف التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية بطولة الأمم بكوت ديفوار مطلع العام بعد المقبل.

سجل ثلاثية المنتخب محمد صلاح فى الدقيقة 42 ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثانى بالدقيقة 55، وأكمل صلاح الثلاثية من ضربة جزاء فى الدقيقة 67.

وجاء تشكيل منتخب مصر فى أول ظهور للبرتغالي فيتوريا كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع عمر جابر وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش ومحمد حمدي، وفي الوسط طارق حامد ومحمود حمادة وأحمد سيد زيزو، وثلاثي الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.