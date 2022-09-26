شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختار الإسكندرية لخوض المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري، نقل معسكر الفريق البورسعيدي إلى مدينة الإسكندرية، عقب انتهاء معسكر الفريق الذى أقيم بالقاهرة، وجاء قرار إيهاب جلال ليتيح الفرصة للفريق لخوض مباريات قوية مع فرق الإسكندرية، خاصة مع وجود الاتحاد السكندري وسموحة وفاركو وحرس الحدود بالمدينة الساحلية.

وحسم النادى المصرى 9 صفقات، حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وذلك فى إطار خطة التدعيمات التى يسير عليها النادى البورسعيدى استعداداً للموسم الجديد، حيث يرغب المصرى فى استعادة مكانته بين الكبار.

وتعاقد النادى المصرى أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائرى لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصرى تعاقده مع الجزائرى عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربى.

كما تعاقد المصرى مع مروان حمدى مهاجم نادى الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل النادى على توقيع أنتونى أكبوتو، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي، وأخيراً المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا ومحمود جاد.