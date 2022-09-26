شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ معسكره بالقاهرة بقيادة جاريدو استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاسماعيلى بقيادة الإسبانى خوان كارلوس جاريدو اليوم، الاثنين، معسكراً مغلقاً بالقاهرة استعداداً لانطلاق الموسم الجديد، ويستمر المعسكر لمدة عشرة أيام لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين وتحقيق الانسجام بين اللاعبين القدامى والوافدين الجدد.

ويخوض الإسماعيلى مباراتين وديتين خلال معسكر القاهرة، وبدأ المدير الفني الجديد وجهازه المعاون المهمة بشكل رسمي تحضيرا للمشاركة بغمار بطولة الدوري العام عن الموسم الجديد.

واقترب مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة يحيى الكومى، من إنهاء أزمة إيقاف القيد بتسديد 10 ملايين جنيه قيمة غرامة التونسى لسعد الجزيرى لاعب الفريق السابق، لإسدال الستار على هذا الملف الشائك الذى أثار جدل كبير في الشارع الإسماعيلاوى.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، قد أبرم 11 صفقة سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعي بين الكبار، وذلك بعد ضم الغاني ياو أنور والإيفوارى عبد القادر كوليبالي والتوانسة حمدى النقاز ونور الزمان الزمورى وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعة وأحمد محسن ومحمد حسن، بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات.