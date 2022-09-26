شكرا لقرائتكم خبر عن المهدي سليمان: لم أقصر مع بيراميدز قبل رحيلي.. والفريق سيحصل على بطولة هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري تفاصيل رحيله عن بيراميدز بنهاية الموسم الماضي، موضحا أن البحث عن الفرصة والمشاركة هو سبب اتخاذ هذا القرار، ومؤكدًا أن الفريق السماوي سيحصل على بطولة هذا الموسم بعد تفادى بعض السلبيات التي وقع فيها النادي في المواسم الأخيرة.

وأضاف سليمان في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس": "وجود شريف إكرامي وأحمد الشناوي كان منافسة قوية على حراسة مرمى بيراميدز، ولم أتوقع أن يحصل شريف إكرامي على الفرصة أساسيا بعد انتقاله لصفوف بيراميدز، لأنه كان لا يشارك مع الأهلي قبل رحيله ويعانى من تراجع مستواه".

وواصل المهدي سليمان: "كان هناك بعض الأمور يحدث تدخل فيها من الإدارة في الأمور الفنية، وعلاقتي مع الإدارة توترت بعد تغريدة عادية لم أقصد بها إدارة بيراميدز ولكنها فسرت الأمر هكذا".

وأكمل حارس مرمى الاتحاد السكندري: "تلقيت عروض قوية للرحيل عن بيراميدز في أخر سنتين، والزمالك كان ضمن هذه العروض عن طريق وكيل لاعبين، واخترت الاتحاد السكندري لأننى أومن بمشروع هذا النادي وعلاقتي مع مصيلحي مميزة للغاية".