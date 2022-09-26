شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس خوض ودية رابعة قبل السفر إلى تونس لتجهيز الدوليين والصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للأهلي خوض مباراة ودية رابعة في أول أكتوبر المقبل ضمن برنامج التحضير لمباراته القادمة ضد الاتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لاسيما بعدما خاض مباراتين وديتين ضد بتروجت وأسوان ويستعد لمواجهة طلائع الجيش يوم الخميس المقبل.

ويرغب كولر في خوض لقاء ودي رابع خاصة بعد تحديد موعد مباراة الاتحاد المنستيري يوم 9 أكتوبر، حيث سيتبقى 10 أيام بين مباراة طلائع الجيش الودية وموعد مباراته الرسمية ضد الفريق التونسي.

كما يخطط كولر لخوض مباراة ودية رابعة من أجل منح الفرصة كافية للاعبين الدوليين العائدين من المنتخب الأول ومنتخب الناشئين، لاسيما مع صعوبة مشاركتهم في لقاء طلائع الجيش كاملا ويرغب في تقييم مستواهم بشكل جيد قبل السفر إلى تونس لمواجهة المنستيري.

ويفضل كولر تجهيز اللاعبين الدوليين والعائدين من الإصابات مثل محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي وأيمن أشرف وكريم فؤاد ومحمد شريف وأفشة بخلاف الصفقات الجديدة كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان ومصطفى سعد.