شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحي: الاتحاد السكندري يعاني من ضغوط كبيرة بسبب قلة الموارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن زعيم الثغر يعيش أوقاتا صعبة للغاية في ظل الضغوط المادية الكبيرة وقلة الموارد.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس"، اليوم: "هناك من يحارب الاتحاد من داخل النادي، لم أقرر الرحيل عن النادي أو الاستمرار فيه، لم أتخذ قراري حتى الآن ونتعرض لضغوطات لا يقدرها أحد".

وواصل مصيلحي: "تعاقدنا مع المهدي سليمان وإبراهيم حسن، ونرى أن الصفقات يجب أن تكون وفق احتياجاتنا، والاتحاد خو النادي الوحيد في مصر الذي لم يحصل على دعم من رجال الأعمال، والأندية الشعبية تتعرض لصعوبات كبيرة".

وأكمل رئيس الاتحاد تصريحاته: "لو طلبنا لاعب وناد آخر عرض عليه 30 مليون جنيه طبيعي أن ننسحب من الصفقة، لا نملك مقومات مالية لمجاراة هذه الأسعار".

وأتم: "مروان عطية من أبناء نادي الاتحاد واقنعته بالبقاء لأنه يحب النادي رغم وجود مفاوضات من الزمالك واغراءات مالية كبيرة وصفقات تبادلية من النادي الأبيض، وأقنعنا أوستن أوموتو بالتعاقد مع الاتحاد بعد رحيله عن المصري مجانا لأنى كنت على تواصل مستمر مع اللاعب".