شكرا لقرائتكم خبر عن حسني عبد ربه: الإسماعيلي لازم يبدأ قوي.. والاعتراف بالسلبيات بداية أي نجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسني عبد ربه، مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، أن الاعتراف بالسلبيات من مجلس الإدارة بداية نجاح الفريق، مشيرا إلى أن الإدارة برئاسة يحيى الكومي تسير على خطى ثابتة.

وقال حسني في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الإسماعيلي لازم يبدأ قوي في الموسم الجديد من أجل عدم المعاناة في النهاية مثل الموسم الماضي".

وتابع: "اللاعبين الكبار في الإسماعيلي يتحملون الكثير داخل النادي، واللي جاي كله خير للجماهير والنادي".