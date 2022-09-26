شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: ودية بلجيكا مؤكدة وستكون تجربة مميزة وقوية لقيمة المنافس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، الشكر لنادي فيتوريا جيماريش على اختياره كمدرب القرن للنادي.

وأضاف فيتوريا في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس": "تجربتي مع جيماريش كانت مميزة ومن البصمات التدريبية التي أعتز بها، وهذا النادي مر عليه مدربون كبار".

وتابع المدير الفني للمنتخب الوطني: "تاريخي الكروي كله نجاحات والقاب، ونحن هنا في المنتخب المصري لتكرار هذه النجاحات، وسنجتهد لتحقيق ذلك".

وواصل فيتوريا: "ودية بلجيكا مؤكدة وفقا لمعلوماتي، ستكون تجربة مختلفة وجديرة بالاهتمام، نبحث عن مثل هذه التحديات، وربما تتغير بعض الأمور في شهر نوفمبر موعد اللقاء الودي، خاصة على صعيد مشاركة وتألق اللاعبين وبالتالي ربما يختلف الشكل للأفضل".

وأتم المدرب البرتغالي تصريحاته: "سعدت بهدفي الونش وزيزو مع الزمالك أمام أليكت التشادي، تصب في صالح اللاعبين، من المهم أن يدفع معسكر المنتخب اللاعبين لتقديم الأفضل مع أنديتهم، وأوجه الشكر لمسئولى اتحاد الكرة على تنظيم معسكر الفريق بشكل مميز".