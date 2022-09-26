شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلي: تحفظت على التعاقد مع جاريدو بالبداية لعدم استمراره في أي نادٍ لأكثر من عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، عن التعاقد مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الجديد للفريق، مشيرا إلى أنه مدرب يملك إمكانيات رائعة.

وقال الكومي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "تحفظت على التعاقد مع جاريدو في البداية بسبب عدم استمراره في اي نادي لأكثر من عام".

وينتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فى معسكر مغلق اعتباراً من اليوم الإثنين وذلك خلال فترة الإعداد تحضيراً لخوض منافسات بطولة الدوري العام.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتي يوم 3 أكتوبر المقبل، على أن يتخلله مباراتين وديتين متدرجة فى المستوى من أجل الوصول لأعلى جاهزية قبيل خوض المنافسات الرسمية.

ويهدف ” جاريدو ” من خلال هذا المعسكر لتحقيق الانسجام والترابط بين كافة عناصر الفريق فضلاً عن استيعاب اللاعبين للخطط الفنية والتكتيكية المرغوب تطبيقها بجانب فرض مزيد من التركيز والانضباط بين اللاعبين.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته الجماعية صباح أمس، الأحد، على ملعبه الرئيسي بالإسماعيلية، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات النسخة الجديدة من مسابقة الدوري المحلي.