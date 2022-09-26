شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام بنين اليوم الاثنين 26 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى مساء اليوم، الاثنين، مباراته الودية الثانية أمام نظيره البنينى باستاد المكس بالإسكندرية فى ضوء التحضير لتصفيات كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبى مع بنين

تقام مباراة منتخب مصر الأولمبى مع بنين فى السادسة مساء اليوم، الاثنين، وتعادل منتخب مصر الأولمبي مع بنين دون أهداف فى المباراة الودية التى جمعتهما الجمعة الماضى باستاد حرس الحدود، استعداداً لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فى أول مباراة يخوضها الفراعنة تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب بنين لعب بكامل صفوفه التى ضمت 7 محترفين، كما أنه يستعد لخوض مباراة مع السودان الشهر المقبل فى الدور الثاني للتصفيات بعدما جنبته القرعة الدور التمهيدي تماما مثل موقف المنتخب الأوليمبي المصري.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي كلا من: "حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري - أحمد نادر السيد - علي نادر، والدفاع: محمد مغربي – محمد أشرف – محمد طارق - عبد الله عادل - ياسين مرعي - أسامة الجزار - إسلام المزين - هشام شعبان - إياد العسقلاني، والوسط: رأفت خليل – زياد طارق – وليد علي فرج – مصطفى سعد "ميسي" – عربي بدر – محمود صابر – عماد ميهوب – زياد فرج – محمد شحاتة – كريم محمد – عبد الغني محمد – علي زعزع، وفي الهجوم: أحمد سيد غريب - أسامة فيصل - عبد الرحمن عاطف "أجويرو".