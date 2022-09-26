شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: لم أتوقع المستوى المميز للاعبين فى أول معسكر.. وهذا سبب استبعاد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه قام بتحليل مباراة النيجر التي فاز بها المنتخب بثلاثية، ووجد استفادة فنية كبيرة وتنظيم جيد من اللاعبين وكذلك ردة الفعل في استرجاع الكرة من المنافس.

وأضاف فيتوريا في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس": "المباراة وفقا للأرقام والاحصائيات كانت جيدة للغاية للمنتخب، ورأيي في اللاعب المصري إيجابي للغاية، وعملنا معه وفقا لذلك، تصرف اللاعبين وردة فعلهم مميزة".

وتابع المدير الفني للمنتخب الوطني: "لم أتوقع أن يصل اللاعبون لهذا المستوى في أول معسكر، قمنا بعمل جيد، ووظفنا امكانياتهم بشكل يحقق لنا أكبر استفادة ممكنة، والمعسكر بشكل عام كان مميزا للغاية، ونواصل التحضير لودية ليبيريا".

وواصل فيتوريا: "قرار استبعاد صلاح ومصطفى هو قراري الفني لإراحة اللاعبان، لديهما مباراة خلال وقت ضيق، وقد يعاني الثنائي من الاجهاد فلذلك فضلنا اراحتهما، وبالنسبة لفتوح لديه إصابة خفيفة لكنها تمنعه من خوض مواجهة ليبيريا".