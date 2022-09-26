شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: انطباعي عن أيمن عبد العزيز مميز.. ونعمل في الجهاز كفريق واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، عن تحضيرات الفراعنة لمواجهة ليبيريا، موضحا أن الجهاز الفني يحترم المنافس ويجهز بشكل جيد للمباراة.

وأضاف فيتوريا في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس": "كنت أتمنى أن اذهب مع مصر للمونديال القادم، لم أعتاد الشكوى، نعمل وفق الظروف المحيطة، نحاول استغلال المرحلة المقبلة بما يخدم أهدافنا".

وتابع المدير الفني للمنتخب الوطني: "انطباعي عن أيمن عبد العزيز كمدرب مساعد إيجابي للغاية، نعمل كفريق واحد، وكل العناصر مميزة ولها دور في الجهاز وأعتمد عليهم بشكل كبير".

وواصل فيتوريا: "أيمن عبد العزيز المدرب المساعد ومحمود سليم محلل الأداء وعبد الرحمن عيسى المعد البدني كلهم لهم أدوار مميزة معنا، جئت بجهاز برتغالي فيتوريا، وكل فرد فيه له دور مهم".

وعن عودة زيزو والونش للمنتخب أكد فيتوريا: "بالطبع سيعودوا للمنتخب، ولا مجال للتفريط في أي لاعب، ونعمل بكل جد للمباراة القادمة".

وأتم مدرب المنتخب تصريحاته: "الشعب المصري والبرتغالي متشابهان، لذلك عمل البرتغاليين في مصر ينجح لأن هناك سرعة تأقلم على الأجواء والظروف، وسعيد بتجربتي مع المنتخب المصري".