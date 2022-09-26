شكرا لقرائتكم خبر عن المصري كريم حلمى يتولى قيادة فريق أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى المصرى كريم حلمي مدرب فريق زد السابق القيادة الفنية لفريق أسفلت جرين سوكر الأمريكي، والذي يلعب في الدوري الأمريكي "ناشيونال ليج".

وقاك كريم حلمى بتوقيع عقود تدريب أسفلت جرين في حصور آدم بيريز المدير الرياضي للنادي الأمريكي لمدة موسم واحد في وجود جهاز فني مساعد أمريكي بالكامل.

ويقع نادي أسفلت جرين " Asphalt Green" في ولاية نيويورك الأمريكية، حيث يتواجد موقع النادى في أهم المواقع بمنطقة منهاتن في ولاية نيويورك.

يذكر أن كريم حلمي سبق وعمل مدرب عام فى نادى زد ونادى "Soccer Stars united" تحت 19 عام وبعدها تولى تدريب فريق 2003 في نادي زد خلال العام الماضي، قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة لاستكمال مشواره التدريبي بها.