شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم عبد الكبير الوادي قبل المشاركة مع فيوتشر؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مقابل 17 مليون جنيه، أتم مسئولو فيوتشر إجراءات التعاقد مع المغربي عبد الكبير الوادي الجناح الأيسر لفريق سموحة، والذي تألق خلال الموسم الماضي مع الفريق السكندري، ليدخل في الحسابات الفنية لعلي ماهر مدرب فيوتشر لتدعيم صفوف فريقه.

صاحب الـ 29 سنة، تبلغ قيمته التسويقية 600 ألف يورو، وخلال مسيرته الاحترافية لعب لـ 6 فرق وهي: الرجاء المغربي ـ سموحة ـ وادي دجلة ـ اتحاد طنجة ـ وداد فاس ـ الجيش الملكي.

بدأ عبد الكبير الوادي مسيرته الكروية في نادي الوداد الفاسي، حيث شارك في،28 مباراة، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفا ً، ثم انتقل إلى نادي الرجاء، حيث شارك في 70 مباراة، سجل خلالهم 6 أهداف، وصنع هدفين، قبل أن يلتحق بنادي الجيش الملكي، حيث شارك في 8 مباريات، سجل خلالهم 3 أهداف.

في موسم 2018، انتقل الوادي إلى اتحاد طنجة حيث شارك في 30 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف، وصنع 6 أهداف.

وفي موسم 2019، طرق عبد الكبير الوادي أبواب الدوري المصري عبر نادي وادي دجلة، شارك في 34 مباراة، سجل خلالهم 3 أهداف، وصنع 4 أهداف، قبل أن ينضم إلى سموحة 2020/2021، ليشارك في 62 مباراة، سجل خلالهم 15 هدفاً وصنع 13 هدفاً.

توج عبد الكبير الوادي بـ كأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة ـ وكأس المغرب مرة واحدة.