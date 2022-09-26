شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المنستيرى: 10 آلاف مشجع يدعم الفريق أمام الأهلى وستكون مباراة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق الصيادى المتحدث الرسمى لنادى الاتحاد المنستيرى، أن جماهير الاتحاد المنستيرى تترقب مواجهة الاهلى لأنها ستكون مباراة كبيرة بين فريقين كبيرين.

وقال طارق الصيادى فى برنامج "جمهور الثالثة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "حتى الآن لم يرد علينا الأهلى بشأن موعد وصوله إلى تونس لترتيب وصول البعثة".

وأضاف المتحدث الرسمى لنادى الاتحاد المنستيرى: "نتمنى أن يتعاون الأهلى معنا بشأن إخطارنا بموعد وصوله إلى تونس لترتيب استقبالهم".

وتابع الصيادى: "ملعب مباراة الذهاب سيكون ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير وهو الملعب الخاص بنا والمنتخب المصرى لعب عليه منذ 5 سنوات وهو ملعب أوليمبى".

وأوضح: "الحضور الجماهير المتوقع سيكون قرابة الـ10 آلاف مشجع تونسى ونرحب بالجماهير المصرية فى مدينة المنستير وهى مدينة ساحلية رائعة".