مدرب الاتحاد المنستيري: للأسف سنواجه الأهلي مبكرًا.. وكنت أود تجنب فرق شمال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق داركو نوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد المنستيري على المواجهة المرتقبة التي ستجمعه بالنادي الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضرب الاتحاد المنستيري موعدًا مع الأهلي في دور الـ32 بدوري الأبطال بعدما تغلب على الجيش الرواندي في الدور التمهيدي.

وقال نوفيتش في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1":" للأسف سنواجه الأهلي مبكرا وهذا أمر صعب جدا علينا".

وأضاف:" كنت اود تجنب مواجهة الأهلي او اي فريق كبير من شمال افريقيا واصل بعد ذلك لدور المجموعات وأحاول جمع اكبر عدد من النقاط".

وتابع: "الوقت قصير قبل المواجهة المقبلة أمام الأهلي، لست سعيدا لأننا سنواجه أكبر منافس في هذه البطولة".

وأكمل:" يبقى الأهلي هو الأهلي مهما كان مستواه، ولا انظر انه في افضل او اقل مستوى".

وأتم:" بالتاكيد سيكون هناك اختلاف للأهلي مع المدرب الحالي، فكولر له طريقة لعبه الخاصة وربما يضيف شيء جديد للأهلي، وبالتأكيد أعمل حساب لفريق الأهلي بالكامل، فجميع اللاعبين يتميزون بخصائص كثيرة".