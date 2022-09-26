أمير مرتضى يكشف عن قيمة التعاقد مع سامسون.. وهذا موقف الزمالك مع محمود علاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن قيمة صفقة انضمام سامسون للزمالك، مؤكدًا انتظار إجراء الكشف الطبي عليه للإعلان رسميا.

وقال أمير في تصريحات عبر "صدى البلد": "كنا نقوم بصرف مكافآت اللاعبين بإرسال رسائل لهم عبر الهاتف بعد المباريات، ولكن هذا غير متاح الآن بعد الحجز على أرصدة النادي".

وأضاف أمير: "لا يوجد أي نية للتراجع عن التعاقد مع سامسون، وهناك حملة من بعض الإعلاميين المنتمين للطرف الآخر، يحاولون تصدير أزمة، ولم يتم إعلان التعاقد معه رسميًا لأنه لم يقم بإجراء الكشف الطبي، وتكلفة الصفقة 900 ألف دولار على دفعات حتى عام 2023 وراتبه 350 ألف دولار وهناك أندية منافسة اشترت لاعبين مقابل 5 مليون دولار ولم يتحدث أحد".

وأكمل أمير: "محمود علاء يفضل الخروج هذا العام على سبيل الإعارة، ونحن نريد تحقيق رغبته ولن نقف أمامه".

وأردف: "هناك صفقتين أعلن عنهم مرتضى منصور رئيس النادي، الأولى هي سامسون، وهنالك لاعب مصري آخر لن يتم الكشف عن اسمه الآن".

واختتم: "مروان عطية لاعب ممتاز ونادي الاتحاد رافض بيع اللاعب، ونحن نحترم الاتحاد ولذلك أغلقنا الصفقة".