الاتحاد السكندري: الزمالك عرض 20 مليون جنيه لضم مروان عطية.. ورفضنا لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، أن نادي الزمالك عرض 20 مليون جنيه لضم مروان عطية لاعب الفريق، مشيراً إلى أنه رفض العرض من أجل مصلحة الفريق.

وقال مصيلحي في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس1": "مروان عطية من أبناء الاتحاد ويحب النادي، وكان لدي رغبة في بقاؤه، وكان هناك تواصل مع مرتضى منصور رئيس الزمالك، وأشكره على دعم نادي الاتحاد".

وأضاف: "الزمالك عرض علينا ٢٠ مليون جنيه لضم مروان عطية بالإضافة لبعض اللاعبين".

واختتم رئيس الاتحاد السكندري: "لكننا تمسكنا باللاعب من أجل جماهير النادي ومصلحة الفريق".