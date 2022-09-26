أمير مرتضى: نواجه ظروف صعبة.. والزمالك الوحيد الذي لم يحصل على راحة حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن ناديه دائما ما يلعب في ظروف صعبة ومستحيلة، لافتا أن الاختيارات قبل مواجهة الفريق الأخيرة كانت قليلة.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 1":" اللاعبين كانوا رجال وهذا ما تعودنا عليه منذ العام الماضي، ونحن نجني ما زرعناه، وضعنا في مواقف مشابهه واستطعنا أن نتخطاها ونفوز بالدوري والكأس".

وأضاف:" الزمالك الوحيد الذي لم يحصل على راحة ولم يقم بفترة اعداد بسبب اننا انهينا الدوري وخضنا كأس لوسيل والذهاب إلى الكاميرون لمواجهة الكيت وبعدها العودة للقاهرة، وبعض اللاعبين كانت تتواجد مع المنتخب وبعد ذلك تأتي لتلعب معنا".

وتابع:" في النهاية نحن لا نشكو مما نتعرض له ولم نشكو قبل المباراة وحصل تجاوب من اتحاد الكرة وأشكرهم واي نادي سيكون في نفس الظروف سيتمنى الاتحاد يقف مع الاندية وكلنا نمثل مصر".

وأكمل:" فيريرا طلب التعاقد مع لاعبين بالمراكز التي تعاني من نقص، وتم التعاقد مع لاعبين في هذه المراكز بنسبة 100% ، من الممكن ان يكون هناك لاعب او اثنين كرفاهية وسيدخلون في أجواء الفريق تحسبا لو حدثت اصابات ومشاركات بعض اللاعبين في كأس العالم".

وأتم: "من الممكن أن يكون هناك لاعب أو اتنين على أكثر تقدير، ولو لم يتم ذلك ممكن يحدث تدعيم أخر في يناير المقبل".

وكرر نادي الزمالك فوزه على فريق إليكت سبورت التشادي، بهدفين دون رد، في إياب الدور التمهيدي في دوري أبطال أفريقيا.

وسيضرب الزمالك موعداً مع فلامبو البوروندي الذي أقصى الاتحاد الليبي في الدور التمهيدي، في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.