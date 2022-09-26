أمير مرتضى معلقًا على أزمة الجزيري: البعض يتحدث عن جهل.. وإجراءات الزمالك سليمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك عن الأزمة المثارة حول انتقال المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، للزمالك، قادمًا من المقاولون العرب.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أصدر بيانًا أكد خلاله ان انتقال الجزيري جاء بصفقة انتقال حر، وهو ما جعل الفيفا يرسل خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم، لمعرفة حيثيات هذا الاتفاق، خاصة بعد شكوى ناديي الإفريقي واتحاد بن قردان التونسيين، بعدم حصولهم على حق رعاية اللاعب، من عملية انتقاله.

وقال الجزيري في تصريحات تلفزيونية لقناة " أون تايم سبورتس 1": "لا توجد أزمة، في بعض الأشخاص "بتهزر" وتتحدث بجهل، اللاعب كان معارا بنية الشراء وفي عقد ثلاثي وتم تفعيله وقت تواجد اللجنة الثلاثية وحول النادي المستحقات وكل الإجراءات كانت سليمة".

وأضاف:" لو المقاولون كان قام بقيد اللاعب وبعد ذلك رفعه من القائمة فهذا امر خاص به، من الأخر لو المقاولون لم يقم بتفعيل بند الشراء كان اللاعب سيعود إلى المقاولون مرة اخرى وهو لم يكن لاعب حر".

وتابع:" أطمئن الجمهور الأمر خاص بحقوق الرعاية والنادي التونسي لم يكن قادر أن يتحصل على القيمة الخاصة بحقوق الرعاية وطلب هذا في خطابه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأتم:" كل ما اتي لنا من الفيفا أن هناك نادي طلب معرفة قيمة الرعاية والتنشئة وليس لدينا اي مشكلة في دفع القيمة، والقصة كلها 25 الف يورو وأمامنا فترة لمدة شهر لدفع القيمة والقصة اصغر من أن نتحدث عنها".