فيريرا: لا أفهم خوض بطل الدوري منافسات أفريقيا من التمهيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

تحدث البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، عن خوض فريقه منافسات دور الـ64 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم (2022 -2023).

الزمالك واجه فريق إليكت بطل تشاد، ليحقق الفريق الأبيض فوزًا في الذهاب والإياب بنتيجة (4-0) بمجموع المباراتين، وهو ما يجعل بطل مصر في مواجهة بطل بوروندي فريق فلامبو.

وقال فيريرا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بطل تشاد :"استحوذنا على الكرة، الفريق المنافس لم يهدد مرمانا سوى في فرصة كانت في الشوط الأول".

وأضاف :"في الدور المقبل سنلعب ضد فريق صعب، لكن سنحاول الوصول لدور المجموعات، لا أفهم بطل الدوري المصري يلعب من الدور التمهيدي، سأتحدث في الوقت المناسب".

وعن الدفع باللاعبين الشباب، رد :"ظهور الشباب بهذا المستوى دليل نتاج عن الشهور الماضية، ويدل على تطوير اللاعبين".

وأنهى :"الأمور لم تعد صعبة في الدفع باللاعبين الذين يمتلكون خبرة أقل، الآن هم يساعدونا في تحقيق نتائج جيدة، هدفي أن الزمالك يحارب وعدم الاستسلام".

جدير بالذكر أن الزمالك توّج بلقبي دوري We المصري للموسم الثاني على التوالي بجانب الفوز بكأس مصر.