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تعرف على موعد مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي بدوري أبطال إفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

ضرب الزمالك موعداً مع فلامبو البوروندي الذي أقصى الاتحاد الليبي في الدور التمهيدي، في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تأهل الزمالك إلى الدور التمهيدي، في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، بعدما كرر الزمالك فوزه على فريق إليكت سبورت التشادي، بهدفين دون رد، في إياب الدور التمهيدي للمسابقة.

وكان الزمالك فاز في مباراة الذهاب أمام بطل تشاد، بنتيجة (2-0)، ليحسم الزمالك تأهله إلى دور الـ32 في البطولة بإجمالي نتيجة الذهاب والإياب (4-0).

ومن المقرر ان يخرج الزمالك لمواجهة فلامبو البوروندي في ذهاب الدور التمهيدي لدور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا يوم 9 أكتوبر المقبل وستقام المباراة في تنزانيا.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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