لأول مرة.. فريق العالم يحصد كأس "ليفر" على حساب أوروبا

المنامة - ياسر ابراهيم - حصد الأميركي فرانسيس تيافوي، أربع نقاط إثر تغلبه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين لواحدة، الأحد، ليحقق الفوز لفريق العالم بكأس ليفر للتنس للمرة الأولى على حساب فريق أوروبا الذي يقوده الأسطورة السويسري، روجر فيدرر.

وقدم تيافوي، الأميركي البالغ من العمر 24 عاما، نفس الأداء الذي ظهر به خلال مشواره إلى أول نصف نهائي له في بطولات الغراند سلام، في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة هذا الشهر، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

أتاح الانتصار على تسيتسيباس، وصيف بطولة فرنسا المفتوحة 2021، لفريق العالم الوصول إلى النقطة 13 مقابل 8 نقاط لفريق أوروبا في المنافسة التي استمرت ثلاثة أيام.

ويضم فريق أوروبا إلى جانب فيدرر، الحائز على 20 لقبا من بطولات غراند سلام، النجوم رافائيل نادال، ونوفاك دجوكوفيتش، وآندي موراي.

وفاز ديوكوفيتش في مباراتي الفردي والزوجي، السبت، ليمنح فريق أوروبا التقدم 8-4.

وحصد الفائز من مباريات الأحد، ثلاث نقاط من كل مباراة، ويتوج الفريق الذي يصل أولا إلى 13 نقطة باللقب، الذي يحمل اسم رود ليفر الرجل الوحيد الذي فاز بالغراند سلام مرتين في السنة التقويمية.

احتل فريق العالم الصدارة في اليوم الأخير على ملعب أو2 أرينا، بفضل انتصارين لفيليكس أوجيه-ألياسيم، وهو شاب من كندا يبلغ من العمر 22 عاما، بتغلبه على ديوكوفيتش، الذي يحمل 21 لقبا من بطولات الغراند سلام بنتيجة 6-3، 7-6 (3)، وتعاونه مع زميله الأميركي جاك سوك للفوز على الثنائي الأوروبي المكون من البريطاني آندي موراي والإيطالي ماتيو بيريتيني في منافسات الزوجي في وقت سابق الأحد بنتيجة 2-6 ، 6-3 ، 10-8.

وأعلن فيدرر (41 عاما) الأسبوع الماضي أن هذه البطولة في لندن ستكون الأخيرة له، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.



وعانى فيدرر، الحاصل على 20 لقبا بالبطولات الأربع الكبرى، من الإصابات في الأعوام الأخيرة والتي تطلبت خضوعه للجراحة عدة مرات.



(وكالات)