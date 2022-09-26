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الامارات | الجابري رئيساً للجنة الفنية بالاتحاد الدولي للملاكمة

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يريفان ■ وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختير عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للملاكمة عمر الجابري، رئيساً للجنة الفنية بالاتحاد الدولي للعبة، خلال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد للدولي المنعقدة حالياً في أرمينيا، خلال الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر الجاري.

وأكد الأمين العام لاتحاد الإمارات للملاكمة حسن الحمادي، أن تعيين الجابري في هذا المنصب استند إلى خبراته الطويلة، ومناصبه بالاتحاد الآسيوي، ومسيرته الناجحة، وأن الجابري من الكفاءات المواطنة التي أثبتت نفسها في السنوات الأخيرة في كل مهمة أسندت إليه، وبالتالي سيكون له دور ملموس في دعم تطور اللعبة محلياً وخليجياً وعربياً.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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