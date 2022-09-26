الامارات | مدرب الوصل السابق يفضل العيش في الإمارات على التدريب بالبرازيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدرب البرازيلي أودير هيلمان، أنه مستمر في العيش بدولة الإمارات رغم إقالته من تدريب الوصل في يونيو الماضي، لافتاً إلى أنه تلقّى العديد من العروض للعودة للتدريب في الدوري البرازيلي، ولكنه يفضل حالياً مواصلة العيش في دبي مع أسرته.

وقال هيلمان لصحيفة «يو أو إل» البرازيلية، إنه وضع خطة مع عائلته للاستمرار فترة أخرى في دولة الإمارات، موضحاً: «تلقيت العديد من العروض للتدريب في البرازيل، ولكني لا أخطط للعودة حالياً». وأضاف: «يشرفني العودة للعمل مع فلومينينسي مجدداً، كما أنه عندما تواصل معي إنترناسيونال لم يكن أمامي فرصة لقبول العرض في ذلك الوقت».

وتحدث عن الجوانب التي أعجبته في الإمارات بعيداً عن كرة القدم، وقال: «تقبل الثقافات المختلفة من أبرز الأمور الإيجابية في دولة الإمارات، وعيش عدد كبير من الجنسيات المختلفة بها يوضح أسباب النموذج الناجح للدولة والتطور الكبير الذي وصلت إليه».

وأشار إلى أبرز التحديات التي واجهته، وقال: «ارتفاع درجات الحرارة واللعب في هذه الأجواء كان تحدياً صعباً، بينما التحدي الثقافي بشأن شهر رمضان خلال الموسم وعدم تناول اللاعبين للطعام والمشروبات لفترة معينة على مدار اليوم، إلى جانب عامل اللغة إذ إنني كان لدي إصرار على تعلم اللغة الإنجليزية وعدم الاستعانة بمترجم ما يسهل من مهمتي في التواصل مع اللاعبين».

يُذكر أن أودير هيلمان تولى تدريب الوصل في ديسمبر 2020 حتى نهاية موسم 2020-2021 خلفاً للمدرب الروماني لورينت ريجيكامب، إذ قدم «الإمبراطور» مستويات جيدة تحت قيادة المدرب البرازيلي، ما أسهم في توقيع عقد جديد معه يمتد حتى يونيو 2023، قبل أن يرحل يونيو الماضي. وقاد هيلمان الوصل في 55 مباراة، فاز معه في 20 مباراة وتعادل في 18 وخسر في 17، بينما أحرز 86 هدفاً ودخل مرماه 75 هدفاً.